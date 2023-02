Meteo, che tempo farà: le previsioni

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per venerdì 24 e sabato 25 febbraio, pubblicate sul sito della Protezione Civile e aggiornate al 23 febbraio.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "una saccatura di matrice atlantica si estende dal Mar di Norvegia fino al Golfo di Biscaglia. Da qui avrà origine un vortice depressionario che si sposterà sulla Penisola Iberica e, tra sabato e domenica, aprirà la strada alla discesa sul Mediterraneo di aria fredda dalla pianure russe".

Per quanto riguarda l'Umbria venerdì 24 febbraio "cielo irregolarmente nuvoloso, con addensamenti più compatti sui settori occidentali dove non si escludono isolate e brevi piogge. Nuvolosità in aumento dalla serata su tutta la regione. Venti: prevalentemente meridionali: deboli al mattino, moderati dal pomeriggio. Temperature: senza variazioni di rilievo, al più lieve flessione delle massime".

Sabato 25 febbraio "Maltempo fin dal mattino con precipitazioni isolate ed intermittenti al mattino, sparse e più insistenti nel pomeriggio. In serata e nel corso della notte non si esclude qualche isolato rovescio sui settori occidentali. Venti: da moderati a forti meridionali. Temperature: stazionarie le massime, in aumento le minime".

Domenica 26 febbraio "maltempo con precipitazioni sparse, anche a carattere di isolato rovescio".