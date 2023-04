Meteo, che tempo farà: le previsioni

Che tempo farà nel ponte del 25 aprile. Ecco le previsioni meteo per lunedì 24 e martedì 25 aprile, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 23 aprile.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "alta pressione e tempo stabile. Dalla sera una veloce perturbazione è attesa sulle regioni di nord ovest e transiterà sulla nostra penisola nella successiva giornata di lunedì".

Per quanto riguarda l'Umbria lunedì 24 aprile "nuvoloso al mattino con piogge o rovesci. Fenomeni più sparsi al pomeriggio in graduale cessazione. Venti: deboli o moderati meridionali.

Temperature: minime in aumento, massime in calo".

Martedì 25 aprile "poco o parzialmente nuvoloso al mattino con brevi rovesci sparsi al pomeriggio in attenuazione o cessazione in serata. Venti: inizialmente deboli meridionali, in rinforzo e rotazione a ovest dal pomeriggio. Temperature: stazionarie".