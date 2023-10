Meteo, che tempo farà: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per lunedì 23 e martedì 24 ottobre, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 22 ottobre.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "pressione in temporaneo aumento sul Mediterraneo centrale".

Per quanto riguarda l'Umbria lunedì 23 ottobre "poco o parzialmente nuvoloso per addensamenti di tipo basso al mattino sulle zone settentrionali e transito di velature nel pomeriggio. Venti: deboli meridionali. Temperature: minime in calo, massime in aumento su valori gradevoli".

Martedì 24 ottobre "coperto per nubi inizialmente alte e stratificate, via via più consistenti; dal pomeriggio e soprattutto in serata possibilità precipitazioni sparse, in intensificazione nel corso della sera. Venti: deboli meridionali in rinforzo dal pomeriggio. Temperature: in aumento le minime".