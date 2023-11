Meteo, che tempo farà: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per giovedì 23 e venerdì 24 novembre, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 22 novembre.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "un'area depressionaria (1004 hPa) interessa le regioni centro meridionali italiane. Domani pressione in aumento sulle regioni centro settentrionali, mentre il vortice depressionario tenderà a localizzarsi e ad approfondirsi ulteriormente tra Sicilia e Tunisia".

Per quanto riguarda l'Umbria giovedì 23 novembre "parzialmente nuvoloso in mattinata con addensamenti sulle zone appenniniche. Schiarite più ampie dal pomeriggio. Venti: moderati da nord-est con rinforzi sui rilievi. Temperature: minime in lieve calo, massime in rialzo".

Venerdì 24 novembre "poco nuvoloso in mattinata, nubi in aumento dal pomeriggio sulle zone centro-meridionali della regione. Venti: deboli da sud-ovest con rinforzi sull'Appennino. Temperature: minime in calo con possibili gelate nei fondovalle. Massime in aumento".