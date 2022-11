Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni

Che tempo farà in Umbria. Ecco le previsioni meteo per mercoledì 23 e giovedì 24 novembre, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione e aggiornate al 22 novembre.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "un profondo vortice depressionario centrato sul Mar Tirreno (987 hPa) pilota un intenso sistema frontale in fase di occlusione che provocherà, nel corso della giornata odierna maltempo sulla Penisola, con temporali forti, venti di burrasca e mari agitati. Il suo transito sarà molto veloce, consentendo un deciso miglioramento già domani".

Per quanto riguarda l'Umbria mercoledì 23 novembre "al primo mattino residue precipitazioni in Appennino, in rapido esaurimento. Per il resto della giornata nuvolosità irregolare. In serata nuvolosità in aumento accompagnata da isolate precipitazioni sui settori settentrionali che, nel corso della notte tenderanno a spingersi verso Sud. Venti: deboli di direzione variabile. Temperature: in calo le minime".

Giovedì 24 novembre "nuvolosità irregolare nel corso della giornata e velature d'alta quota in transito dalla serata. Venti: deboli di direzione variabile. Temperature: massime in aumento, minime stazionarie o in lieve calo".

Sul lungo periodo, si legge ancora sul sito, "progressivo peggioramento dalla tarda mattinata di venerdì".