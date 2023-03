Meteo, che tempo farà: le previsioni

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per giovedì 23 e venerdì 24 marzo, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 22 marzo.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "un cuneo d'alta pressione si va consolidando sul Mediterraneo Occidentale e interesserà l'Italia nei prossimi giorni, garantendo tempo bello e stabile in peggioramento da domenica".

Per quanto riguarda l'Umbria giovedì 23 marzo "cielo sereno o poco nuvoloso con velature in transito nel pomeriggio. Al primo mattino foschie nelle vallate e sulle pianure occidentali. Venti: deboli di direzione variabile, tendenti a divenire occidentali in serata. Temperature: senza variazioni di rilievo".

Venerdì 24 marzo "Velature in transito al mattino, via via più spesse nel pomeriggio con copertura in aumento in serata. Venti: deboli variabili al mattino, diverranno moderati meridionali dopo mezzodì. Temperature: stazionarie le massime, in lieve aumento nei valori serali".

Sul lungo periodo, si legge ancora sul sito, "peggiora domenica, con precipitazioni dalla sera e nel corso della giornata di lunedì".