Meteo, che tempo farà: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per giovedì 23 e venerdì 24 maggio, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 22 maggio.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "il Mediterraneo e l'Europa occidentali sono ancora interessati da una vasta circolazione ciclonica che trasporta alle nostre latitudini masse d'aria di matrice polare che, entrando in contrasto con quelle più umide e miti sul Mediterraneo, provocano fenomeni temporaleschi, anche intensi".

Per quanto riguarda l'Umbria giovedì 23 maggio "ancora tempo incerto con la possibilità di isolate precipitazioni pomeridiane, non si esclude qualche breve rovescio, più probabile sui settori settentrionali. Rapido esaurimento dei fenomeni a partire dalla serata. Venti: moderati di Libeccio con qualche rinforzo nelle ore centrali della giornata. Temperature: in calo le minime, in aumento le massime".

Venerdì 24 maggio "irregolarmente nuvoloso con qualche addensamento pomeridiano sui rilievi. Venti: da deboli a moderati sud-occidentali. Temperature: in aumento, specie nei valori serali".