Meteo, che tempo farà: le previsioni

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per martedì 23 e mercoledì 24 maggio, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 22 maggio.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "lo scenario meteo europeo vede una vasta area di bassa pressione in quota che si estende dal vicino Atlantico alla Bielorussia. In seno ad essa si sono sviluppati tre vortice depressionari secondari (uno su Gibilterra, Uno sul Mediterraneo centro-orientale e l'ultimo sul Mar Nero) che danno luogo ad una complessa circolazione responsabile di una generale situazione d'instabilità anche sull'Italia".

Per quanto riguarda l'Umbria martedì 23 maggio "permane il regime di instabilità pomeridiana con isolati rovesci o temporali, stavolta più insistenti sulla dorsale appenninica. I fenomeni si attenueranno al calar del sole, esaurendosi in serata. Venti: deboli di direzione variabile, con possibili raffiche di rinforzo durante i temporali. Temperature: stazionarie".

Mercoledì 24 maggio "poco nuvoloso al mattino e temporali o rovesci pomeridiani, localmente più intensi e insistenti sui settori appenninici. Come al solito i fenomeni si attenueranno al calar del sole, esaurendosi in serata.

Venti: deboli di direzione variabile, con possibili raffiche di rinforzo durante i temporali. Temperature: stazionarie o in lieve aumento le minime".