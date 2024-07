Meteo, che tempo farà: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per martedì 23 e mercoledì 24 luglio, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 22 luglio.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "un vortice depressionario sta scorrendo lungo il Tirreno, dirigendosi verso il Mediterraneo Centrale. Esso provoca maltempo su buona parte della Penisola. Nei prossimi giorni previste correnti atlantiche nord-occidentali che manterranno le temperature su valori gradevolmente estivi nei prossimi giorni".

Per quanto riguarda l'Umbria martedì 23 luglio "sereno o poco nuvoloso al mattino. Irregolarmente nuvoloso nel pomeriggio con qualche isolata e breve precipitazione a ridosso della dorsale appenninica, anche a carattere di rovescio. Venti: da deboli a moderati dai quadranti settentrionali. Temperature: in aumento, specie le minime".

Mercoledì 24 luglio "generalmente poco nuvoloso per velature in transito. Irregolarmente nuvoloso nel pomeriggio per addensamenti cumuliformi a ridosso dei rilievi con qualche sporadico rovescio sull'appennino umbro-marchigiano. Venti: da deboli a moderati dai quadranti settentrionali. Temperature: senza variazioni di rilievo".