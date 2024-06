Meteo, che tempo farà: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per domenica 23 e lunedì 24 giugno, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 22 giugno.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "oggi, sabato, graduale formazione di un minimo sul G. Ligure per l'avvicinamento di una saccatura dal nord Atlantico che entrerà in area Mediterranea domani, domenica, determinando tempo marcatamente instabile almeno fino a martedì".

Per quanto riguarda l'Umbria domenica 23 giugno "nuvoloso o molto nuvoloso con precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio e temporale, più frequenti nelle ore centrali della giornata ma possibili anche al mattino e in serata. Venti: deboli o moderati da sud con locali rinforzi sui rilievi meridionali. Temperature: in lieve calo le minime, più accentuato nei valori massimi che non supereranno i 25-27°C in pianura".

Lunedì 24 giugno "nuvoloso o molto nuvoloso con precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio e temporale, più frequenti nelle ore centrali della giornata ma possibili anche al mattino e in serata. Venti: deboli o moderati da sud con locali rinforzi sui rilievi meridionali. Temperature: in lieve calo le minime, più accentuato nei valori massimi che non supereranno i 25-27°C in pianura".