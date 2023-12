Meteo, che tempo farà a Natale: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà nel fine settimana di Natale. Ecco le previsioni meteo per sabato 23 e domenica 24 dicembre e la tendenza per il 25 e il 26 dicembre pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 22 dicembre.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "un sistema frontale collegato ad un profondo vortice sul Mar Baltico (964 hPa) lambisce l'Italia richiamando forti correnti nord occidentali in quota. Sul centro-nord Italia nessun effetto significativo".

Per quanto riguarda l'Umbria sabato 23 dicembre "nuvoloso al mattino sulle zone centro settentrionali per nubi basse e foschie, soleggiato in alta montagna; nel pomeriggio nubi basse in dissolvimento e cielo nel complesso velato.

Venti: deboli variabili. Temperature: stazionarie o in lieve calo".

Domenica 24 dicembre "molto nuvoloso o coperto per nubi medio basse. Venti: deboli meridionali. Temperature: in aumento, in particolare le minime".

Sul lungo periodo, si legge ancora sul sito, "coperto per nubi basse con possibili pioviggini per santo Stefano e per la prima parte della prossima settimana; possibile ulteriore peggioramento verso fine anno".