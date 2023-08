Meteo, che tempo farà: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per mercoledì 23 e giovedì 24 agosto, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 22 agosto.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "l'alta pressione di origine africana si sta rafforzando sul Mediterraneo Occidentale prolungando, almeno fino a sabato, l'ondata di calore in atto su buona parte del Paese. Tuttavia un vortice depressionario, in area ionica, seppur in avanzato stato di colmamento, darà luogo ad una certa instabilità sulle estreme regioni meridionali e sulla Sicilia".

Per quanto riguarda l'Umbria mercoledì 23 agosto "cielo: prevalentemente sereno, con qualche addensamento cumuliforme pomeridiano sui settori meridioni. Venti: da deboli a moderati dai quadranti settentrionali. Temperature: stazionarie o in lieve aumento su valori elevati, localmente molto elevati".

Giovedì 24 agosto "cielo: soleggiato al mattino, poco o irregolarmente nuvoloso nel pomeriggio. Venti: Da deboli a moderati dai quadranti settentrionali. Temperature: senza variazioni di rilievo su valori elevati, localmente molto elevati".