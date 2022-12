Meteo, che tempo farà a Natale: le previsioni

Che tempo farà a Natale. Ecco le previsioni per venerdì 23 e sabato 24 dicembre, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria e aggiornate al 22 dicembre.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "Un modesto disturbo in quota sta transitando sulla Penisola provocando una nuvolosità diffusa e deboli piogge. Esso sarà seguito, a breve, da una rimonta dell'alta pressione africana che, da domani, garantirà tempo stabile per il periodo natalizio".

Per quanto riguarda l'Umbria venerdì 23 dicembre "Nuvoloso al mattino con qualche isolata pioggia sui settori settentrionali e lungo l'Appennino. Nubi irregolari ed assenza di precipitazioni dal pomeriggio ed in serata. Possibilità di foschie o nebbie a banchi nottetempo nelle vallate. Venti: deboli meridionali con qualche rinforzo nelle ore centrali della giornata. Temperature: senza variazioni di rilievo, ben al di sopra della media del periodo".

Sabato 24 dicembre "Nuvolosità irregolare ed assenza di precipitazioni. Nelle vallate saranno possibili foschie dense o nebbie a banchi al primo mattino e nottetempo. Venti: deboli meridionali con qualche rinforzo nelle ore centrali della giornata, tendenti a deboli di direzione variabile in serata. Temperature: senza variazioni di rilievo, ben al di sopra della media del periodo".

Per domenica 25 dicembre, si legge ancora sul sito, la tendenza è "tempo stabile con nuvolosità irregolare, foschie o nebbie nelle vallate e temperature su valori al di sopra della media del periodo".