Meteo, che tempo farà: le previsioni

Che tempo farà nel ponte del 25 aprile. Ecco le previsioni meteo per domenica 23, lunedì 24 e martedì 25 aprile, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 22 aprile.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "pressione in temporanea rimonta sul Mediterraneo Centrale. Un veloce impulso perturbato è atteso in transito tra la sera di domenica e la giornata di lunedì a partire dalle regioni di nord ovest".

Per quanto riguarda l'Umbria domenica 23 aprile "cielo parzialmente nuvoloso per nubi in prevalenza stratificate più consistenti in mattinata e dalla sera. Venti: moderati con locali rinforzi da sud sud ovest. Temperature: in aumento nei valori minimi".

Lunedì 24 aprile "nuvolosità irregolare a tratti intensa associata a rovesci e temporali. Migliora nel corso del pomeriggio. Venti: moderati o forti da sud ovest in attenuazione in serata. Temperature: minime in lieve aumento; massime in calo".

Martedì 25 aprile "cielo ancora instabile con possibilità di rovesci e temporali pomeridiani".