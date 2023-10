Meteo, che tempo farà: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per domenica 22 e lunedì 23 ottobre, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 21 ottobre.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "una saccatura atlantica transiterà nel pomeriggio di oggi, sabato, sull'Italia centrale. Domani, domenica, pressione in temporaneo aumento".

Per quanto riguarda l'Umbria domenica 22 ottobre "in mattinata nuvoloso per nubi di tipo basso in graduale dissolvimento. Nel pomeriggio parzialmente nuvoloso per nubi medio-alte. Venti: deboli meridionali con residui rinforzi sui rilievi. Temperature: minime in calo, massime in aumento".

Lunedì 23 ottobre "parzialmente nuvoloso per nubi medio-alte. Venti: deboli variabili in pianura, meridionali in quota. Temperature: minime in ulteriore calo, massime in ulteriore aumento (23-24 °C in pianura)".