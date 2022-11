Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni

Che tempo farà in Umbria. Ecco le previsioni meteo per martedì 22 e mercoledì 23 novembre, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione e aggiornate al 21 novembre.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "in seno a un vasto e profondo vortice depressionario, in Atlantico Settentrionale, si va definendo un minimo secondario a Ovest delle Isole Britanniche. Esso pilota un sistema frontale in fase di occlusione, con il fronte caldo sulla Francia e il fronte freddo disteso sul Golfo di Biscaglia e la Penisola Iberica. L'intera struttura, rafforzandosi, entrerà nelle prossime ore sul Mediterraneo Occidentale attraverso la porta del Rodano, investendo già da stasera l'Italia".

Per quanto riguarda l'Umbria martedì 22 novembre "fin dalle primissime ore precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, localmente più intense ed insistenti sui settori meridionali ed appenninici della regione. Fenomeni in attenuazione nel pomeriggio sui settori occidentali e, in serata anche su quelli orientali, in generale esaurimento nel corso della notte. Possibili nevicate oltre i 1000-1200m sui settori appenninici, specie in area Sibillini. Venti: forti o molto forti meridionali al mattino, tendenti a ruotare, disponendosi da Nord-Ovest, nel pomeriggio. In nottata diverranno deboli di direzione variabile. Temperature: in calo, anche molto marcato nei valori serali".

Mercoledì 23 novembre "cielo irregolarmente nuvoloso al mattino e tendente a coperto nel pomeriggio, ma non si prevedono fenomeni degni di nota. Venti: deboli di direzione variabile al mattino, diverranno meridionali nel pomeriggio. Temperature: minime in sensibile calo".