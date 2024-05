Meteo, che tempo farà: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per mercoledì 22 e giovedì 23 maggio, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 21 maggio.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "vortice depressionario sull'Europa centrale e sul Mediterraneo centrale. Nei prossimi giorni pressione in graduale aumento, ma ancora condizioni di locale instabilità".

Per quanto riguarda l'Umbria mercoledì 22 maggio "tra poco nuvoloso e parzialmente nuvoloso in mattinata. Nuvolosità variabile nel pomeriggio con possibili precipitazioni sparse, localmente a carattere di rovescio o temporale. Venti: deboli moderati da sud, sud-ovest con locali forti raffiche. Moderati-forti sui rilievi. Temperature: minime in lieve calo, massime stazionarie".

Giovedì 23 maggio "sereno o poco nuvoloso in mattinata. Nubi cumuliformi nel pomeriggio associate ad isolati rovesci. Poco nuvoloso in serata. Venti: deboli meridionali. Fino a moderati sui rilievi. Temperature: minime in ulteriore lieve diminuzione, massime in lieve aumento".