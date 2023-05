Meteo, che tempo farà: le previsioni

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per lunedì 22 e martedì 23 maggio, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 21 maggio.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "minimo depressionario in spostamento verso l'Egeo. Infiltrazioni di aria fresca alla media troposfera mantengono condizioni di moderata instabilità".

Per quanto riguarda l'Umbria lunedì 22 maggio "cielo sereno o poco nuvoloso in mattinata con possibili foschie nei fondovalle nelle prime ore. Aumento della nuvolosità cumuliforme nel pomeriggio con possibili rovesci e temporali sparsi, più probabili sulle zone meridionali della regione. Venti: deboli da nord-est. Temperature: minime in lieve diminuzione, massime in lieve aumento".

Martedì 23 maggio "cielo sereno o poco nuvoloso con possibili banchi di nebbia nella prima parte del mattino nei fondovalle. Addensamenti cumuliformi durante il pomeriggio con possibili locali e brevi rovesci temporaleschi. Venti: deboli variabili. Temperature: minime in lieve calo; massime quasi stazionarie".