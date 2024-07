Meteo, che tempo farà: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per lunedì 22 e martedì 23 luglio, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 21 luglio.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "una linea di instabilità, associata ad aria fredda in quota, dalla Francia si muove verso il centro-sud Italia".

Per quanto riguarda l'Umbria lunedì 22 luglio "parzialmente nuvoloso o nuvoloso con possibilità di rovesci e temporali sparsi, in particolare nel pomeriggio. Miglioramento in serata. Venti: deboli in prevalenza da nord-est. Temperature: in sensibile calo le massime".

Martedì 23 luglio "sereno o poco nuvoloso in mattinata, sviluppo di nubi cumuliformi sui rilievi nel pomeriggio, quando non sono escludi isolati rovesci. Venti: deboli da nord, nord-est. Temperature: massime in deciso rialzo".