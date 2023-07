Meteo, che tempo farà nel fine settimana: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà nel fine settimana. Ecco le previsioni meteo per sabato 22 e domenica 23 luglio, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 21 luglio.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "pressione in calo sul Mediterraneo centrale con il flusso perturbato atlantico che tende ad abbassarsi in latitudine e formazione di un fronte quasi stazionario a ridosso dell'arco alpino".

Per quanto riguarda l'Umbria sabato 22 luglio "sereno o poco nuvoloso salvo modesti e temporanei addensamenti. Venti: deboli o moderati da sud-sud ovest. Temperature: minime in calo e massime in lieve aumento".

Domenica 23 luglio "sereno o poco nuvoloso. Venti: deboli da sud ovest. Temperature: minime in calo; massime stazionarie".