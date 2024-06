Meteo, che tempo farà nel fine settimana: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà nel fine settimana. Ecco le previsioni meteo per sabato 22 e domenica 23 giugno, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 21 giugno.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "sul Mediterraneo Occidentale si va approfondendo una saccatura di aria fredda atlantica che, nelle prossime ore inizierà a migrare verso Levante. Ciò darà luogo a un peggioramento nel fine settimana sull'Italia Peninsulare, con precipitazioni temporalesche".

Per quanto riguarda l'Umbra sabato 22 giugno "sereno o poco nuvoloso con velature in aumento dal tardo pomeriggio, in ispessimento in serata. Venti di Ponente: moderati al mattino, forti nel pomeriggio, deboli in serata tendenti a ruotare nottetempo. Temperature: in calo, da sensibile a marcato".

Domenica 23 giugno "da irregolarmente nuvoloso a nuvoloso fin dal mattino. Dalla tarda mattinata isolate precipitazioni sui settori occidentali che, nel corso del pomeriggio, si estenderanno a tutta la regione, assumendo carattere di rovescio o temporale, più probabili lungo la dorsale appenninica. I fenomeni si attenueranno in nottata.

Venti: da moderati a forti: prevalentemente meridionali sui settori occidentali, di direzione variabile su quelli appenninici. Temperature: in ulteriore sensibile diminuzione, specie le minime".