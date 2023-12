Meteo, che tempo farà: le previsioni della Protezione Civile e la tendenza per Natale

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per venerdì 22 e sabato 23 dicembre, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 21 dicembre.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "l'alta pressione si è, ormai, ritratta verso l'Atlantico lasciando campo libero a correnti settentrionali, anch'esse di matrice atlantica, che interesseranno l'Italia nei prossimi giorni, ma senza apportare fenomeni significativi se non lungo l'arco alpino".

Per quanto riguarda l'Umbria venerdì 22 dicembre "Foschie o nebbie a banchi nelle vallate e sulle pianure occidentali al primo mattino, in rapido sollevamento al sorgere del sole. Resto della giornata caratterizzato da innocue velature in transito e locali rannuvolamenti lungo i rilievi. In serata e nottetempo ancora possibili foschie o nebbie a banchi nelle vallate e sulle pianure occidentali. Venti: deboli meridionali con qualche rinforzo in appennino. Da deboli a moderati occidentali sui settori settentrionali nelle ore centrali della giornata. Temperature: in aumento, anche sensibile nei valori massimi".

Sabato 23 dicembre "Irregolarmente nuvoloso per velature in transito e qualche addensamento più probabile sui settori settentrionali. Al primo mattino e nottetempo possibili foschie o nebbie a banchi nelle vallate e sulle pianure occidentali. Venti: deboli meridionali con qualche rinforzo nelle ore centrali della giornata. Temperature: senza variazioni di rilievo".

Il periodo di Natale, si legge ancora sul sito, sarà "all'insegna di tempo incerto con nuvolosità irregolare, ma senza precipitazioni, e temperature sopra la media del periodo, specie le minime".