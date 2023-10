Meteo, che tempo farà nel fine settimana: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà nel fine settimana. Ecco le previsioni meteo per sabato 21 e domenica 22 ottobre, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 20 ottobre.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "un vasto sistema depressionario di matrice atlantica ha fatto il suo ingresso sul Mediterraneo Occidentale con la sua parte più avanzata e sta progredendo rapidamente verso Levante. Sono già in atto intensi fenomeni temporaleschi sul Nord-Ovest".

Per quanto riguarda l'Umbria sabato 21 ottobre "al mattino rovesci o temporali che dai settori occidentali si sposteranno, nel pomeriggio, sul resto della regione. Dal tardo pomeriggio/sera attenuazione dei fenomeni con la possibilità di qualche breve rovescio residuo in nottata. Venti: ancora venti forti meridionali al mattino con rinforzi di burrasca sui settori appenninici; da moderati a forti nel pomeriggio, tenderanno a calare ulteriormente in serata. Temperature: in sensibile diminuzione; anche marcata nei valori massimi".

Domenica 22 ottobre "ancora residui rovesci nel corso della mattinata, specie sui settori orientali. Fenomeni in esaurimento nel corso del pomeriggio. Venti: da deboli a moderati meridionali in rinforzo nelle ore centrale della giornata. Temperature: massime in lieve aumento; minime in ulteriore calo, specie nei valori notturni".