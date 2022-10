Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni

Che tempo farà in Umbria. Ecco le previsioni meteo per venerdì 21 e sabato 22 ottobre, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione e aggiornate al 20 ottobre.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "ancora per oggi il cuneo d'alta pressione africana insisterà sul Mediterraneo Centrale, garantendo tempo bello e stabile su tutta la Penisola. Da domani, un vasto e profondo vortice depressionario che si è consolidato sul vicino Atlantico, inizierà a muoversi verso Levante, spostando il proprio baricentro sull'Europa Settentrionale, determinando uno spostamento verso sud dell'anticiclone africano. In tale contesto l'Italia sarà esposta a correnti occidentali atlantiche, più fredde ed instabili che provocheranno maltempo principalmente sulle regioni settentrionali e, in misura meno importante, quelle centrali".

Per quanto riguarda l'Umbria venerdì 21 ottobre "nuvolosità in aumento nel corso della giornata, tendente a coperto dalla serata. In nottata possibilità di isolate precipitazioni sui settori settentrionali.

Venti: da deboli a moderati meridionali con rinforzi in Appennino. Temperature: in calo le massime; in aumento, anche sensibile, nei valori serali".

Sabato 22 ottobre "al mattino isolate precipitazioni sui settori settentrionali ed occidentali della regione, in esaurimento nel corso del pomeriggio. Venti: moderati meridionali con rinforzi sui settori appenninici. Temperature: minime in sensibile aumento; massime stazionarie".

Domenica, si legge ancora sul sito, "ancora tempo incerto con qualche isolata pioggia sui settori settentrionali nel corso della giornata, poi generale miglioramento ad inizio della prossima settimana".