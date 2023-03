Meteo, che tempo farà: le previsioni

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per martedì 21 e mercoledì 22 marzo, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 20 marzo.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "un veloce, ma intenso, impulso perturbato, alimentato da una discesa d'aria fredda dal Mar Baltico, sta transitando lungo la Penisola provocando maltempo sulle regioni centrali e meridionali. Domani esso si sposterà con decisione verso la Penisola Ellenica, consentendo un rapido miglioramento del tempo".

Per quanto riguarda l'Umbria martedì 21 marzo "cielo irregolarmente nuvoloso al mattino con aperture cielo nel pomeriggio e velature in transito in serata. Non si prevedono precipitazioni degne di nota.

Venti: moderati di Nord-Est, tendenti a deboli in serata. Temperature: massime in aumento; in calo nei valori serali".

Mercoledì 22 marzo "cielo poco o irregolarmente nuvoloso per velature in transito e locali, ma innocui, addensamenti sui rilievi. Venti: deboli, localmente moderati, nord-occidentali, di direzione variabile in appennino in serata. Temperature: in sensibile aumento le massime; in decisa diminuzione le minime".