Meteo, che tempo farà: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per mercoledì 21 e giovedì 22 giugno, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 20 giugno.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "gran parte dell'Europa continentale è interessata da un flusso perturbato dalla Penisola Iberica fino alla Bulgaria che interessa marginalmente anche l'Arco Alpino. Il resto dell'Italia è sotto l'influsso di un'alta pressione di matrice africana che mantiene condizioni di tempo stabile. Tale situazione è destinata a mutare nei prossimi giorni quando, a partire da giovedì pomeriggio, un nuovo impulso perturbato nord-atlantico inizierà il suo transito lungo la Penisola".

Per quanto riguarda l'Umbria mercoledì 21 giugno "sereno o poco nuvoloso per velature in transito e radi cumuli di bel tempo nel corso della giornata. Venti: da deboli a moderati meridionali. Temperature: in aumento, con massime che potranno raggiungere i 33-35 gradi".

Giovedì 22 giugno "poco nuvoloso per velature in transito al mattino, in aumento nel pomeriggio. Venti: da deboli a moderati meridionali. Temperature: in ulteriore lieve aumento, con massime che potranno superare i 35 gradi nelle vallate e sulle pianure. Possibile ondata di calore".

Venerdì 23 giugno ""nubi in aumento con qualche isolato piovasco in Appennino nel pomeriggio che, nottetempo tenderà ad assumere carattere di breve rovescio o temporale". Sabato 24 giugno "tempo instabile nel corso della giornata, in miglioramento dalla serata".