Meteo, che tempo farà nel fine settimana: le previsioni

Che tempo farà nel fine settimana. Ecco le previsioni meteo per sabato 21 e domenica 22 gennaio, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria e aggiornate al 20 gennaio.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "un esteso vortice di bassa pressione si va definendo in area mediterranea e sarà attivo nei prossimi giorni dando luogo a correnti orientali o nord-orientali sull'Italia".

Per quanto riguarda l'Umbria sabato 21 gennaio "Cielo coperto con precipitazioni prevalentemente nevose sui settori orientali fin dal mattino, con quota neve intorno a 200-300m, sebbene i fenomeni più intensi sono attesi a quote superiori, specie su versanti orientali della catena appenninica. Nel pomeriggio qualche debole nevicata a bassa quota potrà spingersi fin sui settori più occidentali della regione. I fenomeni tenderanno a persistere in appennino anche durante la notte, mentre altrove andranno rapidamente esaurendosi. Venti: da moderati a forti settentrionali, tendenti a calare in serata. Temperature: in ulteriore diminuzione".

Domenica 22 gennaio "Ancora nevicate sui settori appenninici, specie su quelli settentrionali, al mattino in rapido esaurimento nel corso della mattinata. Dalla tarda mattinata sostanziale assenza di precipitazioni. Ripresa dei fenomeni nottetempo a partire dai versanti orientali della catena appenninica. Venti: deboli variabili al mattino, si disporranno da Nord-Est nel corso del pomeriggio rinforzando in serata. Temperature: senza variazioni di rilievo, al più massime in lieve aumento sui settori occidentali della regione".

Lunedì 23 gennaio, si legge ancora sul sito, "ancora nevicate, specie nella seconda parte della giornata più significative a ridosso dei rilievi orientali". Da martedì "deciso miglioramento con temperature massime in aumento e minime in calo a cui potranno far seguito locali gelate al primo mattino e nottetempo, anche a quote di pianura".