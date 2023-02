Meteo, che tempo farà: le previsioni

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per martedì 21 e mercoledì 22 febbraio, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 20 febbraio.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "l'alta pressione insiste sul Mediterraneo Occidentale, costringendo il flusso perturbato principale a scorrere ad alte latitudini e garantendo tempo stabile sulla Penisola. Essa tenderà a cedere, a metà settimana, sotto la spinta di una perturbazione atlantica che apporterà un deciso peggioramento nei giorni successivi".

Per quanto riguarda l'Umbria martedì 21 febbraio "nuvolosità irregolare, a tratti compatta, nel corso della giornata, specie sui settori occidentali della regione dove non si esclude qualche debole precipitazione nelle ore centrali della giornata. Possibilità di foschie dense o nebbie a banchi nelle vallate e sulle pianure occidentali al primo mattino e durante le ore notturne. Venti: deboli meridionali in momentaneo rinforzo nelle ore centrali della giornata. Temperature: minime stazionarie; massime in calo".

Mercoledì 22 febbraio "cielo irregolarmente nuvoloso per nubi in transito, anche di bassa quota, a tratti più compatte sui settori occidentali, dove non si escludono deboli precipitazioni nelle ore centrali della giornata. Ancora possibilità di foschie dense o nebbie a banchi nelle vallate e sulle pianure occidentali al primo mattino e, in misura minore, durante le ore notturne. Venti: deboli meridionali al mattino, diverranno di direzione variabile nel corso della giornata. Temperature: senza variazioni di rilievo".

Sul lungo periodo, si legge ancora sul sito, "progressivo peggioramento con precipitazioni intermittenti che diverranno più insistenti nel fine settimana".