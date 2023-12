Meteo, che tempo farà: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per giovedì 21 e venerdì 22 dicembre, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 20 dicembre.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "la corrente a getto polare sta scendendo di latitudine, favorita dalla presenza di un vasto vortice depressionario in avanzata fase di colmamento sul Mediterraneo Centrale. Tale azione sta facendo arretrate l'alta pressione, protagonista dei giorni scorsi, verso l'Atlantico. Tuttavia non si prevedono grandi effetti sulla Penisola, eccetto per l'arco alpino, lungo il quale sta scorrendo una vasta fascia nuvolosa".

Per quanto riguarda l'Umbria giovedì 21 dicembre "foschie dense o nebbie a banchi al mattino nelle vallate, poi cielo poco nuvoloso. Velature in transito nel pomeriggio. Irregolarmente nuvoloso in serata. Venti: deboli di direzione variabile, diverranno meridionali in serata. Temperature: stazionarie o in lieve aumento".

Venerdì 22 dicembre "nuvolosità irregolare nel corso della giornata. Venti: deboli meridionali. Temperature: in sensibile rialzo".