Meteo, che tempo farà: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per domenica 21 e lunedì 22 aprile, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 20 aprile.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "vortice depressionario (minimo di 1008 hPa) sul Mediterraneo in movimento verso le regioni meridionali italiane. Domani aumento relativo della pressione, ma con formazione di un nuovo vortice depressionario sul golfo ligure".

Per quanto riguarda l'Umbria domenica 21 aprile "inizialmente sereno o poco nuvoloso, ma con nubi in aumento. Non si esclude nel pomeriggio qualche occasionale piovasco in Appennino. Venti: deboli nord orientali. Temperature: stazionarie o in lieve aumento".

Lunedì 22 aprile "peggioramento a partire dalle zone settentrionali dove già in mattinata sono attese piogge in estensione al resto della regione nel pomeriggio. Migliora in serata. Venti: da deboli a moderati meridionali con rinforzi sui rilievi. Temperature: in calo le massime".