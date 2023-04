Meteo, che tempo farà: le previsioni

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per venerdì 21 e sabato 22 aprile, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 20 aprile.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "una vasta area ciclonica interessa l’Europa centro-orientale. Ne deriva tempo perturbato su tutte le nostre regioni settentrionali e localmente anche sul Centro peninsulare, specie nelle zone interne. Domani, la fase perturbata si allontanerà gradualmente. Generale miglioramento per l’arrivo di un'alta pressione sabato, che riporterà ovunque il tempo stabile e in prevalenza soleggiato".

Per quanto riguarda l'Umbria venerdì 21 aprile "mattinata con nuvolosità irregolare, anche a carattere cumuliforme in rapida evoluzione sui settori appenninici dove, nel pomeriggio si avranno rovesci o temporali isolati in esaurimento verso sera. Venti: moderati dai quadranti settentrionali con locali rinforzi nelle ore centrali della giornata. Temperature: generalmente stazionarie".

Sabato 22 aprile "tempo bello e stabile con cielo poco nuvoloso e velature in transito nel pomeriggio.

Venti: da deboli a moderati: dai quadranti settentrionali al mattino, da quelli occidentali nel pomeriggio, di direzione variabile la sera. Temperature: in aumento le massime".

Domenica 23 aprile "tempo stabile, ma con nuvolosità in aumento dal tardo pomeriggio/sera". Lunedì 24 aprile "nuovamente maltempo".