Meteo, che tempo farà: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per mercoledì 20 e giovedì 21 settembre, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 19 settembre.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "un flusso atlantico occidentale sta erodendo il margine superiore dell'alta pressione che, tuttavia, rimane ancora solida al Meridione e sul Nord- Africa".

Per quanto riguarda l'Umbria mercoledì 20 settembre "generalmente nuvoloso con un deciso peggioramento nel pomeriggio/sera con qualche precipitazione pomeridiana sui settori settentrionale di modesta entità. Venti: moderati sud-occidentali, diverranno deboli meridionali in serata. Temperature: in sensibile diminuzione, specie le massime".

Giovedì 21 settembre "maltempo fin dal mattino con precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale: al mattino più intense sui settori occidentali e, nel pomeriggio, su quelli orientali. Fenomeni in generale esaurimento verso sera su tutta la regione. Venti: forti meridionali con possibili raffiche fino a burrasca nella prima parte della giornata. Temperature: minime in aumento, specie nei valori serali; massime in ulteriore sensibile diminuzione".