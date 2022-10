Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni

Che tempo farà in Umbria. Ecco le previsioni meteo per giovedì 20 e venerdì 21 ottobre, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione e aggiornate al 19 ottobre.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "l'alta pressione africana insiste sul Mediterraneo Centrale, spingendosi fino al Mar Baltico. Tuttavia, un vasto e profondo vortice di bassa pressione, centrato sull'Atlantico settentrionale, tende a spingersi verso le nostre latitudini, tentando di erodere la suddetta alta pressione. La circolazione cambierà nella giornata di venerdì, quando l'alta pressione africana si ritirerà verso il sud, lasciando spazio a correnti occidentali atlantiche più fresche ed instabili che daranno luogo a maltempo, soprattutto al Nord Italia, nel fine settimana".

Per quanto riguarda l'Umbria giovedì 20 ottobre "sereno o poco nuvoloso al mattino. Velature in transito nel pomeriggio tendenti a divenire più compatte verso sera. Venti: inizialmente deboli dai quadranti settentrionali, diverranno di direzione variabile nel corso della giornata. Temperature: in aumento nei valori serali".

Venerdì 21 ottobre "al primo mattino foschie dense o nebbie a banchi nelle vallate e sulle pianure occidentali, in rapido sollevamento nel corso della mattinata, dando luogo ad una nuvolosità irregolare; nubi in aumento nel pomeriggio, tendente a coperto in serata con la possibilità di qualche isolata precipitazione sui settori settentrionali. Venti: da deboli a moderati meridionali. Temperature: in lieve calo le massime; in sensibile aumento nei valori serali".

Sul lungo periodo., si legge ancora sul sito, "Tempo instabile nel fine settimana con isolate precipitazioni sui settori settentrionali, in esaurimento domenica. Migliora ad inizio della prossima settimana".