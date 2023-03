Meteo, che tempo farà: le previsioni

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per lunedì 20 e martedì 21 marzo, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 19 marzo.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "minimo relativo in formazione tra Ligure e Alto Tirreno, in spostamento verso sud nella giornata di domani".

Per quanto riguarda l'Umbria lunedì 20 marzo "cielo molto nuvoloso o coperto con precipitazioni sparse, localmente a carattere di rovescio o temporale. Migliora dal tardo pomeriggio. Venti: deboli da sud, sud-est tendenti ai quadranti settentrionali dalla sera. Temperature: minime in aumento, massime in diminuzione".

Martedì 21 marzo "poco nuvoloso per transito di velature. Addensamenti anche consistenti saranno possibili in mattinata in Appennino (settori più orientali). Venti: deboli o moderati da nord est in attenuazione. Temperature: minime in calo; massime in aumento".

Mercoledì 22 marzo, si legge ancora sul sito, "prevalenza di tempo stabile con cielo poco nuvoloso".