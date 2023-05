Meteo, che tempo farà nel fine settimana: le previsioni

Che tempo farà nel fine settimana. Ecco le previsioni meteo per sabato 20 e domenica 21 maggio, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 19 maggio.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "l'Italia è ancora interessata da un generale contesto d'instabilità meteorologica provocato da una discesa d'aria fredda dalle regioni scandinave e che si estende dal Mediterraneo Occidentale al Mar Nero. Sul Mediterraneo si andrà sviluppando, nelle prossime ore, un nuovo vortice depressionario che sarà responsabile del maltempo nel fine settimana".

Per quanto riguarda l'Umbria sabato 20 maggio "ancora maltempo con precipitazioni sparse nel corso della giornata, anche a carattere di breve rovescio, al mattino e nel primo pomeriggio. Fenomeni in attenuazione dalla serata. Venti: da moderati a forti di Grecale. Temperature: stazionarie".

Domenica 21 maggio "al mattino cielo da irregolarmente nuvoloso a nuvoloso. Peggiora verso mezzodì con precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, a partire dai settori orientali, in estensione nel pomeriggio a tutta la regione. I fenomeni tenderanno a cessare dalla serata. Venti: da moderati a forti nord-orientali. Temperature: in aumento, anche sensibile, le massime; in deciso calo nei valori serali".