Meteo, che tempo farà nel fine settimana: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà nel fine settimana. Ecco le previsioni meteo per sabato 20 e domenica 21 luglio, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 20 luglio.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "transito di una modesta saccatura in quota sul Mediterraneo centro settentrionale con infiltrazione di aria più fresca che favorisce un aumento della instabilità sull'Italia centro settentrionale".

Per quanto riguarda l'Umbria sabato 20 luglio "sereno al mattino, parzialmente nuvoloso nel pomeriggio per temporanei addensamenti associati a isolate precipitazioni, anche temporalesche. Venti: deboli nord occidentali. Temperature: in calo le massime".

Domenica 21 luglio "inizialmente sereno con nubi in aumento nel pomeriggio e soprattutto in serata quando saranno possibili precipitazioni sparse, prevalentemente temporalesche. Venti: deboli sud occidentali. Temperature: stazionarie".