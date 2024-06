Meteo, che tempo farà: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per giovedì 20 e venerdì 21 giugno, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 19 giugno.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "una profonda saccatura è distesa lungo l'Europa continentale, dove darà luogo a fenomeni temporaleschi, anche violenti. Che arriveranno a interessare anche l'arco alpino. Contemporaneamente, sul Mediterraneo Occidentale e Centrale è presente un robusto anticiclone di matrice africana che mantiene condizioni di forte stabilità su gran parte della Penisola; inoltre, un intenso flusso sud-occidentale sul Mediterraneo Occidentale sta trasportando verso l'Italia notevoli quantità di sabbia desertica immessa in atmosfera da intensi fenomeni verificatesi tra Marocco e Algeria nei giorni scorsi".

Per quanto riguarda l'Umbria giovedì 20 giugno "cielo velato e caliginoso per trasporto di sabbie desertiche in quota. Possibili attività cumuliforme pomeridiana in corrispondenza dei rilievi, con possibili isolati e brevi piovaschi in area Sibillini. Venti: da deboli a moderati a regime di brezza. Temperature: in ulteriore aumento con punte massime previste tra i 35 e i 40 gradi, specie sulle pianure e nei fondovalle".

Venerdì 21 giugno "ancora cielo prevalentemente velato con attività cumuliforme sui rilievi nelle ore centrali della giornata e la possibilità di brevi e isolati piovaschi sui settori orientali. Venti: da moderati a forti dai quadranti meridionali. Temperature: massime senza variazioni di rilievo, in sensibile diminuzione le minime".

Sul lungo periodo, si legge ancora sul sito, "progressivo peggioramento per il transito di un impulso perturbato nel fine settimana che darà luogo a un aumento della nuvolosità e un deciso calo delle temperature. Possibilità di precipitazioni già domenica pomeriggio, più probabili a inizio della prossima settimana".