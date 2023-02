Meteo, che tempo farà: le previsioni

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per lunedì 20 e martedì 21 febbraio, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 19 febbraio.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "alta pressione e tempo stabile con flusso umido e mite dai quadranti meridionali e occidentali".

Per quanto riguarda l'Umbria lunedì 20 febbraio "cielo nuvoloso per nubi basse al mattino con schiarite progressivamente più ampie nel corso del pomeriggio. Venti: deboli variabili. Temperature: stazionarie o in aumento in montagna".

Martedì 21 febbraio "cielo molto nuvoloso o coperto per nubi basse con parziali e locali schiarite pomeridiane. Non sono escluse isolate pioviggini in mattinata. Venti: deboli sud occidentali, moderati con rinforzi sui rilievi appenninici. Temperature: stazionarie o in nuovo lieve calo in montagna".