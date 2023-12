Meteo, che tempo farà: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per mercoledì 20 e giovedì 21 dicembre, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 19 dicembre.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "mentre sul Nord Africa insiste una vasta circolazione depressionaria, sul Mediterraneo e l'Europa occidentali si va espandendo un cune d'alta pressione di matrice atlantica. Da domani l'anticiclone si ritirerà verso Ovest lasciando campo libero a correnti settentrionali".

Per quanto riguarda l'Umbria mercoledì 20 dicembre "al mattino nebbie nelle vallate e sulle pianure occidentali in sollevamento nelle ore centrali della giornata. Torneranno a formarsi nelle medesime zone dopo il calar del sole. Altrove cielo irregolarmente nuvoloso per nubi in transito. Venti: deboli di direzione variabile. Temperature: stazionarie o in lieve aumento le minime; in diminuzione le massime".

Giovedì 21 dicembre "irregolarmente nuvoloso, con velature più compatte in transito nel pomeriggio. Nelle vallate e sulle pianure occidentali nebbie a banchi al primo mattino e nottetempo. Venti: deboli settentrionali al mattino e meridionali dal pomeriggio. Temperature: senza variazioni di rilievo".