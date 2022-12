Meteo, che tempo farà: le previsioni

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per martedì 20 e mercoledì 21 dicembre, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria e aggiornate a lunedì 19 dicembre.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "un'alta pressione interessa il Mediterraneo occidentale e la Penisola, garantendo su di essa tempo prevalentemente stabile oggi e domani".

Per quanto riguarda l'Umbria martedì 20 dicembre "Generalmente sereno o poco nuvoloso nelle ore centrali della giornata. Foschie dense o nebbie a banchi nella vallate e sulle pianure occidentali al primo mattino e nottetempo. Venti: deboli di direzione variabile, tendenti a divenire meridionali in serata. Temperature: in aumento nei valori serali".

Mercoledì 21 dicembre "Foschie dense o nebbie a banchi al primo mattino, in rapido sollevamento. Dalla tarda mattinata nubi in rapido aumento e, nel pomeriggio, la possibilità di brevi ed isolate piogge sui settori appenninici e quello più occidentali. Venti: moderati meridionali al mattino, diverranno deboli nel pomeriggio. Temperature: minime in aumento, anche sensibile; massime stazionarie".

Sul lungo periodo, si legge ancora sul sito, "tempo "nuvoloso con la possibilità di qualche isolata e debole precipitazione".