Meteo, che tempo farà nel fine settimana: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà nel fine settimana. Ecco le previsioni meteo per sabato 20 e domenica 21 aprile, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 19 aprile.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "il vortice di bassa pressione, responsabile del maltempo nella giornata di ieri, sta scorrendo lungo il bacino tirrenico, consentendo una momentanea rimonta dell'alta pressione sul Mediterraneo Occidentale nelle prossime ore. Tuttavia, già domani la saccatura di matrice scandinava riprenderà vigore interessando nuovamente la Penisola".

Per quanto riguarda l'Umbria sabato 20 aprile "irregolarmente nuvoloso con isolate precipitazioni nel corso della mattinata, specie sui settori orientali. Fenomeni più sparsi nel pomeriggio su tutta la regione, anche a carattere di locale rovescio o breve temporale, in esaurimento prima di sera. Non si esclude qualche debole nevicata sui Sibillini fino a 1300-1500m. Venti: deboli meridionali al mattino, diverranno forti nord-orientali nel pomeriggio. Temperature: in diminuzione, anche sensibile nei valori massimi".

Domenica 21 aprile "qualche isolata precipitazione residua nella prima parte della mattinata sui settori orientali e meridionali. Rapido miglioramento nel pomeriggio con rasserenamenti in serata. Venti: forti di Grecale, tendenti a calare nel tardo pomeriggio. Temperature: in lieve calo nei valori serali".