Meteo, che tempo farà: le previsioni

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per giovedì 20 e venerdì 21 aprile, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 19 aprile.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "l'Italia è ancora interessata da una vasta area di bassa pressione, centrata sull'Europa Orientale, che fa affluire aria fresca e instabile, dando luogo a condizioni d'instabilità prevalentemente pomeridiana. Nel fine settimana, tuttavia, è attesa una momentanea rimonta di un'alta pressione che apporterà condizioni di tempo più stabile".

Per quanto riguarda l'Umbria giovedì 20 aprile "Instabilità pomeridiana con rovesci o temporali da isolati a sparsi, più insistenti sui settori meridionali ed occidentali. Rapido esaurimento dei fenomeni al calar del sole.

Venti: da moderati a deboli sud-occidentali al mattino; di direzione variabile dal pomeriggio.

Temperature: senza variazioni di rilievo".

Venerdì 21 aprile "Ancora instabilità pomeridiana con isolati rovesci o temporali sui settori appennini, in rapido esaurimento prima di sera. Venti: deboli settentrionali, tendenti a divenire nord-orientali in serata. Temperature: generalmente stazionarie, al più in lieve aumento le massime".