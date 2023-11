Meteo, che tempo farà: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per giovedì 2 e venerdì 3 novembre, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al primo novembre.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "nuovo calo della pressione per il graduale abbassamento di latitudine di una vasta e profonda depressione atlantica. Giovedì la perturbazione interesserà soprattutto l'Italia settentrionale e la Toscana, mentre venerdì sfilerà verso sud est interessando anche l'Umbria tra la notte e la mattina. L'intensa perturbazione sarà accompagnata da forti venti meridionali e successivamente occidentali".

Per quanto riguarda l'Umbria giovedì 2 novembre "nuvoloso o molto nuvoloso con possibili deboli precipitazioni più probabili sulle zone occidentali e meridionali della regione. Peggioramento più consistente in tarda serata e nottetempo. Venti: moderati da sud. In rinforzo dal pomeriggio fino a localmente forti (burrasca in Appennino). Temperature: stazionarie le minime. In nuovo lieve aumento le massime".

Venerdì 3 novembre "inizialmente coperto con precipitazioni diffuse anche a carattere temporalesco. Miglioramento già nel corso della mattinata con residue precipitazioni sulle zone orientali e meridionali della regione. Venti: forti o molto forti occidentali. Temperature: in calo, in particolare le massime".