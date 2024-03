Meteo, che tempo farà nel fine settimana: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà nel fine settimana. Ecco le previsioni meteo per sabato 2 e domenica 3 marzo, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al primo marzo.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "circolazione depressionaria sul Mediterraneo centrale e nuova perturbazione atlantica in avvicinamento dal Regno Unito e dalla Francia".

Per quanto riguarda l'Umbria sabato 2 marzo "in mattinata molto nuvoloso con piogge sul settore orientale. Rapido miglioramento dal pomeriggio. Venti: deboli o moderati da sud-ovest. Temperature: massime in aumento".

Domenica 3 marzo "in mattinata sereno velato ma con possibili banchi di nebbia nei fondovalle. Dal pomeriggio rapido aumento della nuvolosità a partire dalle zone occidentali con piogge diffuse in serata. Venti: da sud deboli, in rinforzo fino a moderati dal pomeriggio, soprattutto sul settore orientale. Temperature: minime in calo, massimo in aumento".