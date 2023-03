Meteo, che tempo farà: le previsioni

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per giovedì 2 e venerdì 3 marzo, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al primo febbraio.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "Il ciclone mediterraneo Juliette ha raggiunto la sua fase matura, con i sistemi frontali a esso associati completamente occlusi".

Per quanto riguarda l'Umbria giovedì 2 marzo "cielo irregolarmente nuvoloso, con locali addensamenti nel corso della giornata. Nel pomeriggio possibilità di isolate precipitazioni in appennino e sui settori sud-occidentali. Venti: moderati nord-orientali. Temperature: in aumento, specie le massime".

Venerdì 3 marzo "ancora tempo instabile con nuvolosità irregolare, a tratti compatta sui settori appenninici e meridionali. Nel pomeriggio precipitazioni isolate, localmente più insistenti sui settori meridionali, in esaurimento verso sera. Venti: moderati nord-orientali, con rinforzi nelle ore centrali della giornata. Temperature: senza variazioni di rilievo".

Sul lungo periodo, si legge ancora sul sito, "Progressivo miglioramento, più deciso domenica".