Meteo, che tempo farà: le previsioni

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per martedì 2 e mercoledì 3 maggio, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al primo maggio.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "minimo sul Tirreno centro-meridionale in risalita verso nord-est. Domani minimo in lento colmamento".

Per quanto riguarda l'Umbria martedì 2 maggio "nuvoloso o molto nuvoloso con possibili precipitazioni isolate, più probabili e frequenti al confine con le Marche e al nord. Venti: deboli da nord-est con rinforzi sui rilievi. Temperature: minime in lieve calo, massime in lieve aumento".

Mercoledì 3 maggio "parzialmente nuvoloso o nuvoloso con maggiori addensamenti sui crinali appenninici dove saranno possibili deboli precipitazioni fino alla prima parte della giornata. Venti: moderati da nord-est con forti raffiche. Temperature: minime in lieve aumento, massime pressoché stazionarie".

Giovedì 4 maggio, si legge ancora sul sito, "tempo stabile e soleggiato".