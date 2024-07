Meteo, che tempo farà: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per martedì 2 e mercoledì 3 luglio, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al primo luglio.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "l'alta pressione sul Mediterraneo Centrale sta rapidamente cedendo sotto la spinta di una saccatura, con asse dalla Scandinavia a Gibilterra, che convoglia flussi instabili sui settori meridionali dell'Europa, interessando in maniera decisa l'arco alpino e le regioni settentrionali italiane. Si prevede instabilità su tutta la Penisola, anche nei prossimi giorni".

Per quanto riguarda l'Umbria martedì 2 luglio "maltempo fin dal mattino con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, più insistenti sui settori settentrionali e lungo la dorsale appenninica. Fenomeni in attenuazione dal tardo pomeriggio a partire dai settori occidentali. Piogge in esaurimento in serata. Venti: da deboli a moderati dai quadranti settentrionali, con rinforzi fino a forti nelle ore centrali della giornata. Temperature: in sensibile diminuzione le minime, in marcato calo le massime".

Mercoledì 3 luglio "tempo instabile, con qualche debole pioggia al mattino. Nel pomeriggio deciso peggioramento con precipitazioni sparse, a carattere temporalesco, più insistenti e frequenti sui settori meridionali. I fenomeni andranno in esaurimento in serata. Venti: da deboli a moderati di direzione variabile. Temperature: stazionarie, ben al di sotto della media del periodo".