Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per venerdì 2 e sabato 3 dicembre, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria e aggiornate al primo dicembre.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "l'Italia ed il Mediterraneo Occidentale sono interessati da una vasta saccatura alimentata da aria fredda in discesa dal Mar di Norvegia. Al suolo si è definito un vortice depressionario con centro d'azione (1006 hPa) sullo Ionio, in progressivo spostamento verso la Penisola Ellenica. Nelle prossime ore, la parte più occidentale della suddetta saccatura tenderà ad approfondirsi ulteriormente dando luogo ad un secondo vortice depressionario che, seppur centrato sul Golfo di Biscaglia, darà luogo ad intensi flussi umidi sud-occidentali: essi interesseranno in maniera decisa la Penisola con precipitazioni diffuse, specie in area tirrenica".

Per quanto riguarda l'Umbria venerdì 2 dicembre "Irregolarmente nuvoloso al mattino con copertura in rapido aumento dopo mezzodì. Dal tardo pomeriggio isolate precipitazioni sui settori sud-occidentali che si estenderanno, rapidamente, a tutta la regione aumentando d'intensità dalla sera. Venti: inizialmente deboli di direzione variabile, diverranno moderati meridionali a mattinata inoltrata, in rotazione da Nord-Est in serata. Temperature: in aumento, anche sensibile nei valori minimi".

Sabato 3 dicembre "Maltempo al mattino su tutta la regione con precipitazioni diffuse fino al primo pomeriggio. Dopo una breve pausa nel corso del pomeriggio, i fenomeni riprenderanno in serata sui settori meridionali, estendendosi al resto della regione nottetempo, anche a carattere di isolato rovescio o temporale. Venti: da deboli a moderati di direzione variabile. Temperature: in aumento".

Domenica, si legge ancora sul sito, "condizioni di spiccato maltempo su tutta la regione al mattino, con precipitazioni sparse che potranno assumere carattere temporalesco. I fenomeni si attenueranno nel pomeriggio. Tempo incerto ad inizio della prossima settimana".