Meteo, che tempo farà: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per martedì 19 e mercoledì 20 settembre, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 18 settembre.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "insiste sull'Italia un cuneo d'alta pressione che solo parzialmente verrà eroso dal fronte freddo presente sul Mediterraneo occidentale e che farà sentire i suoi effetti sulle regioni settentrionali, mentre sul resto della Penisola il tempo sarà stabile nei prossimi giorni".

Per quanto riguarda l'Umbria martedì 19 settembre "nuvolosità irregolare a tratti compatta, possibili addensamenti pomeridiani sui rilievi con qualche rada precipitazione a ridosso delle cime. Venti: da moderati a forti sud-occidentali con locali rinforzi in Appennino; diverranno deboli di direzione variabile in serata. Temperature: in diminuzione, anche sensibile nei valori serali".

Mercoledì 20 settembre "nuvolosità irregolare, in aumento nel pomeriggio. Venti: deboli di direzione variabile al mattino, diverranno moderati meridionali. Temperature: in ulteriore diminuzione".

Da giovedì 21 settembre, si legge ancora sul sito, "generale peggioramento per il transito di una serie di impulsi perturbati, il più intenso dei quali è atteso per sabato con precipitazioni anche temporalesche".