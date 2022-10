Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni

Che tempo farà in Umbria. Ecco le previsioni meteo per mercoledì 19 e giovedì 20 ottobre, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione e aggiornate al 18 ottobre.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "l'alta pressione di origine africana insiste sul Mediterraneo Centrale garantendo condizioni di tempo stabile sulla Penisola e temperature oltre la media del periodo. Tale configurazione rimarrà stazionaria almeno fino a venerdì, poi si prevede un modesto peggioramento nel fine settimana per l'arrivo di una nuova perturbazione atlantica che interesserà maggiormente il Nord Italia".

Per quanto riguarda l'Umbria mercoledì 19 ottobre "tempo bello e stabile. Al primo mattino foschie o nebbie a banchi saranno presenti nelle vallate e sulle pianure occidentali, in rapido dissolvimento nel corso della mattinata. Venti: inizialmente deboli di direzione variabile, si disporranno dai quadranti settentrionali nel corso della giornata. Temperature: generalmente stazionarie, al più in lieve calo nei valori serali".

Giovedì 20 ottobre "tempo stabile per buona parte della giornata, in serata il cielo tenderà a velarsi, mentre sui settori occidentali caleranno foschie o nebbie a banchi nottetempo. Venti: inizialmente deboli dai quadranti settentrionali, diverranno di direzione variabile nel corso della giornata. Temperature: stazionarie o in lieve calo le minime; in aumento nei valori serali".